تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل طفل في المطرية لـ19 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادو، تأجيل محاكمة ثلاثة متهمين بقتل طفل للحصول على فدية من والده، لجلسة ١٩ مايو المقبل؛ لورود تقرير الطب الشرعي.



عقدت الجلسة بعضوية المستشارين علاء عبد الباقي العفيفي وأيمن عبداللطيف وسامح السيد حسين وأمانة سر محمد جبر.



أسندت النيابة إلى المتهمين أحمد محمود حسين أحمد صاحب مؤسسة مكة للمقاولات، وحسين محمود حسين عامل رخام، بالاشتراك مع أخر تهمة قتل المحني عليه الطفل "عبد الرحمن نشأت حامد" عمدًا مع سبق الإصرار بالضغط على رقبته فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.



كما أسندت النيابة لهم تهمة خطف الطفل بقصد طلب فدية مالية من أهليته، ووجهت لهم تهمة الشروع في الحصول على مبالغ مالية قدرها ١٥٠ ألف جنيه من والد الطفل بطريق التهديد بارتكاب جريمة قتل المجني عليه نجله "عبدالرحمن".



ودلت تحريات مباحث المطرية على صحة الواقعة وخطف الطفل واصطحابه إلى مدينة الشروق وطلب الفدية.