القاهرة : الأربعاء 20 مارس 2019
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الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:25 ص

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

موعد قرعة دوري أبطال
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تنطلق اليوم الأربعاء، قرعة دوري أبطال أبطال أفريقيا والكونفدرالية، حيث من المقرر أن تبدأ مراسم حفل في السابعة مساء اليوم، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة بى إن سبورتس الإخبارية المفتوحة.

ضمت قائمة الأندية المتأهلة لدور الثمانية بمسابقة دورى أبطال أفريقيا كلًا من: الترجى التونسى والوداد البيضاوى المغربى والأهلى المصرى وشباب قسنطينة الجزائرى، وصن داونز الجنوب أفريقى ومازيمبى الكونغولى وحورويا الغينى وسيمبا التنزاني.

أما بالنسبة الفرق العربية المتأهلة في الكونفدرالية 2019، 6 فرق عربية إلى ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهم الزمالك والثنائى المغربى نهضة بركان وحسنية أغادير والثنائى التونسى الصفاقسى والنجم الساحلي بالإضافة إلى الهلال السودانى.

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