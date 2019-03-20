الشرطة النيوزيلندية: منفذ الهجوم الإرهابي كان يخطط لمذبحة ثالثة

صرح مفوض الشرطة النيوزيلندي، مايك بوش، بأن مرتكب الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا الجمعة الماضية، كان في طريقه لمذبحة ثالثة.



وأضاف بوش بأن الشرطة تعلم المكان الثالث الذي كان يتوجه إليه الإرهابي، ولكن لا يستطيع الإفصاح عن المزيد من المعلومات.



يذكر أن منفذ الهجوم على المسجدين قد أوقفته الشرطة عقب الهجوم على المسجد الثاني، ولكن لو فشلت الشرطة في إيقافه لارتكب المذبحة الثالثة، فقد قال المتهم الأسترالي برينتون تارانت إنه كان سيهاجم المسجدين في كرايست تشيرتش ولينوود، ثم مسجدًا في مدينة آشبورتون إذا نجح بذلك.