ضبط عنصر إجرامي خطير بحوزته مخدرات وسلاح بمدينة نصر

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل متهم بالإتجار في المواد المخدرة.



وردت معلومات تفيد بقيام المتهم "جاسر. ك. ع" 25 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بالإتجار في المواد المخدرة، فتم ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه وبحوزته طبنجة وفرد روسى و166 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر الحشيش وزنت 4،500 كيلو جرام، ميزان حساس ومبلغ مالي.



وتبين أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه في قضية مخدرات ومحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 5 سنوات.



بمواجتهه أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.