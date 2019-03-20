"الداخلية" تضبط عصابة للتنقيب عن الآثار فى حلوان

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى للتنقيب عن الآثار فى حلوان.



ورد بلاغ لقسم شرطة حلوان يفيد بقيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب عن آثار بأحد العقارات بدائرة القسم.



بالانتقال والفحص تمكنت القوات من ضبط كلٍ من "فؤاد أ. ع"، 59 سنة، حداد، "على س. ع"، 45 سنة، عامل، و"محمد س. م"، 35 سنة، حال قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار محل سكن المتهم الأول، وعثر على حفرة قطرها 1.5 متر × 1.5 متر بعمق 15 مترا، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب.



بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.



وأمر اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.