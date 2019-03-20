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الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:21 ص

التحفظ على 45 ألف متر سلك غير مطابق للمواصفات بالإسكندرية

التحفظ على 45 ألف
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2559228

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ على 45100 متر أسلاك مجهولة المصدر داخل محل أدوات كهربائية، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لبيع الأدوات الكهربائية، كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بنطاق مديرية أمن الإسكندرية، لحيازته كميات كبيرة من أسلاك مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

تم مداهمة المحل وضبط المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 45100 متر، من أسلاك التوصيل الكهربائي وأسلاك التليفون، جميعها دون بيانات ومجهولة المصدر، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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