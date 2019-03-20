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رياضة
الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:19 ص

رفض "جونيور" لعرض برشلونة يتصدر اهتمامات الصحف الإسبانية

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور
أ ش أ
dostor.org/2559223

أبرزت الصحف الإسبانية، الصادرة اليوم الأربعاء، رفض اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور لعرض فريق برشلونة، واختيار ريال مدريد، بجانب الصفقات التي يسعى البارسا لحسمها خلال الفترة المقبلة.

وتصدر تصريح فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، غلاف صحيفة (ماركا) حيث جاء العنوان التالي "برشلونة قدم لي عرضًا ماليًا أكبر.. لكنني اخترت الأفضل".. مضيفا "حين يتحدث زيدان يكون الأمر مختلفًا قليلًا عن سولاري، أشعر بالقليل من القلق بسبب عدم التسجيل، لكنني أعمل ولا زال لدي 18 عامًا".

أما صحيفة (أس) فكشفت النقاب عن انخفاض قيمة الشرط الجزائي للفرنسي انطوان جريزمان نجم اتلتيكو مدريد إلى 120 مليون يورو نهاية الموسم الحالي مما يتيح فرصة جيدة لبرشلونة لضم اللاعب.

وخرجت صحيفة (موندو ديبورتيفو) بعنوان "يوفيتش وجريزمان".. مضيفة "برشلونة يمتلك خيارين على الطاولة للتعاقد مع بديل لويس سواريز".

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الصربي مهاجم آينتراخت فرانكفورت لاعب شاب وسفيد الفريق عكس النجم الفرنسي الذي يملك الخبرة، لكن سعره سيكون مرتفعًا للغاية".

وحول نفس الموضوع، قالت صحيفة "سبورت" (برشلونة يعرض 60 مليون يورو بجانب المتغيرات لضم ماتياس دي ليخت".

وأضافت الصحيفة أن النادي الكتالوني قدم عرضه الأول لأياكس لضم المدافع الهولندي، يوفنتوس مُصمم على ضم دي ليخت، لكن برشلونة مقتنع بأنه سيوقع له، بنفس شروط عقد دي يونج".. وتابعت "برشلونة يدخل بكل ثقله لضم يوفيتش ويستبعد خيار أنطوان جريزمان".

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