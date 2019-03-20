بدء دفن ضحايا إطلاق النار الإرهابي بمسجدين في نيوزيلندا

حمل مشيعون اليوم الأربعاء، جثماني ضحيتين سقطا في الهجوم الإرهابي على المسجدين بنيوزيلندا في نعشين مفتوحين وتوجهوا إلى مقبرة ميموريال بارك في كرايستشيرش في أول مراسم دفن 50 شخصا قتلوا في الهجوم.



وتجمع المئات من الرجال والنساء لحضور مراسم دفن الجثمانين، وهما لأب وابنه، بعد صلاة الجنازة عليهما.



وجرت مراسم الدفن وسط حراسة أمنية مشددة، وأفادت الشرطة النيوزيلاندية بأنه جرى التعرف على هوية 21 ضحية حتى ليل الثلاثاء وبأنه سيجري الإفراج عن جثامينها للدفن.