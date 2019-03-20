داوننج ستريت: ماي لن تطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد "بريكست" لمدة طويلة

أعلن "داوننج ستريت"، مقر الحكومة البريطانية، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لن تطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد اتفاق الخروج من الاتحاد ( بريكست) لمدة طويلة،وذلك عندما تتقدم رسميا بطلب لتأجيل البريكست.



وأوضح بيان لـ "داوننج ستريت" - اليوم الأربعاء، - "أن ماي لن تطلب تمديدا طويلا عندما تكتب إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أن شعب هذا البلد ينتظر لما يقرب من ثلاث سنوات، ولقد سئموا من فشل البرلمان في اتخاذ قرار".



وكان البرلمان البريطاني قد صوت يوم الخميس الماضي، لصالح تمديد التفاوض لما بعد موعد الخروج النهائي الأصلي وهو يوم 29 مارس، وينبغي أن توافق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على التمديد.