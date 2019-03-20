إصابات بالاختناق خلال إطلاق الاحتلال قنابل الغاز جنوب نابلس

أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين صباح اليوم الأربعاء، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزارة صوب مدرسة عوريف الثانوية للبنين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ما حدا بإدارتها إلى إخلاء جميع الطلبة.



وقال مدير مدرسة عوريف الثانوية عايد القط في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت المدرسة بالقنابل الغازية المسيلة للدموع بشكل كثيف، ما اضطر إدارة المدرسة لإخلاء الطلبة وتعطيل الدراسة، مشيرا إلى تجمع مجموعة من مستوطني مستوطنة "يتسهار" في المنطقة القريبة من المدرسة.



وأضاف القط أن عددا من الطلبة أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، موضحا أن المدرسة تشهد اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أخلت إدارة المدرسة الطلبة ثماني مرات خلال الفصل الدراسي الأول، وست مرات منذ بداية الفصل الدراسي الثاني.