نيوزلندا تشيع جثامين اثنين من ضحايا مجزرة كرايست شيرش

شارك مئات الأشخاص اليوم الأربعاء، في مراسم دفن اثنين من شهداء مجزرة كرايست شيرش التي استهدفت مسجدين وأودت بحياة 50 شخصا.



وحمل المشيعون الضحيتين في نعشين مفتوحين وهما لأب وابنه، بعد صلاة الجنازة عليهما وسط إجراءات أمنية مشددة بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.



وأعلنت رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن الوقوف دقيقتي صمت الجمعة المقبل في الذكرى الاسبوعية لمجزرة المسجدين، إضافة إلى بث الأذان على الهواء مباشرة عبر الإذاعة والتلفزيون.



وأضافت اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي بالمدينة المنكوبة "أعرف من كثيرين أن هناك رغبة في إظهار الدعم للجالية المسلمة عند عودتهم إلى المساجد ولاسيما يوم الجمعة، كما هناك أيضا رغبة لدى النيوزيلنديين في إحياء مرور الاسبوع الذي انقضى منذ وقوع الهجوم الإرهابي".



وأوضحت أرديرن إنها تشاطر العائلات المنكوبة مشاعر الإحباط نتيجة للبطء في تسليم جثث الضحايا، مشيرة إلى أن ذلك يعود لضرورة إتمام العملية المعقدة للتعرف على هويات الضحايا.