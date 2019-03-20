قاسم توكايف يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لكازاخستان

أدى رئيس مجلس الشيوخ قاسم جومارت توكايف، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا لكازاخستان.



وأصبح توكايف بتأدية هذا اليمين، رئيسا لكازاخستان لما تبقى من فترة الرئيس المنتخب المستقيل نور سلطان نزاربايف، والتي تنتهي في نيسان 2020، حسب موقع روسيا اليوم.



وكان الرئيس الكازاخي نور سلطان نزاربايف، قد أعلن أمس الثلاثاء، استقالته من منصبه بعد ثلاثة عقود قضاها في حكم الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى، وتسليم السلطة لرئيس مجلس الشيوخ قاسم توكايف، حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة وفقا للدستور.