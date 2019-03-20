رئيسة وزراء نيوزيلندا تدعو للقضاء على أيديولوجية اليمين المتطرف

طالبت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن بكفاح عالمي من أجل القضاء على أيديولوجية اليمين العنصري، في أعقاب الهجوم الذي وقع مؤخرًا واستهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش.



ورفضت أرديرن، فكرة أن ارتفاع معدلات الهجرة تؤجج من العنصرية، مشيرة إلى أن هناك مسؤولية من أجل التخلص من القومية اليمينية، والتأكد من عدم خلق بيئة يمكن أن تزدهر بها.



وأعربت عن رغبتها في جعل القضاء على القومية اليمينية دعوة عالمية، مشيرة إلى أن ما تعرضت له نيوزيلندا هو عنف من قبل شخص نشأ وتعلم أيديولوجيته في مكان آخر.



يذكر أن الهجوم الإرهابي على المسجدين الذي نفذ الجمعة الماضية في مدينة "كرايست تشيرش"، أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات.