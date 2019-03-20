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الأربعاء 20/مارس/2019 - 09:57 ص

حصول 18 مدرسة على شهادة الاعتماد والجودة بالإسكندرية

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية
هبه عويضه
dostor.org/2559109

قال مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن 18 مدرسة حصلت على شهادة الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 - 2018، جاءت من بين هذه المدارس المعتمدة أكبر مدرسة ثانوية في الجمهورية وهي مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بنين بإدارة المنتزه، حيث تتكون من 84 فصلا وتضم ما يزيد عن أربعة آلاف طالب.

وفي سياق متصل، أفادت نجلاء سليم مدير إدارة الجودة بالمديرية أن تصنيف المدارس الحاصلة على الاعتماد جاء على النحو التالي: 8 مدارس للمرحلة الابتدائية، و7 مدارس للمرحلة الإعدادية، ومدرستان للتعليم الثانوي، ومدرسة مصطفى كامل الصناعية بنات لتصبح ثالث مدرسة للتعليم الفني تحصل على الاعتماد، ليصبح إجمالى المدارس المعتمدة بمحافظة الإسكندرية 189 مدرسة.

يُذكر أن 51 مدرسة تقدمت بملفاتها للحصول على الاعتماد خلال الفصل الدراسي الثاني، ولم تُعلن نتائجها بعد.

حصول 18 مدرسة على شهادة الاعتماد والجودة بالإسكندرية
حصول 18 مدرسة على شهادة الاعتماد والجودة بالإسكندرية
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