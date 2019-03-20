كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، ظهور كثافات مرورية وذلك بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات المرورية على كل الطرق والمحاور لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.



وشهد الطريق الدائري المتجه من مخرج السخنة حتى الاتوستراد ثم إلى المنيب كثافات مرورية عالية، كما شهد نفق السلام المتجه إلى المرج تباطؤا في حركة السير وكذلك المتجه إلى مسطرد.



ورصدت المتابعات شللا مروريا بجامعة الدول العربية، كذلك البطل أحمد عبد العزيز، خاصة من نزلة كوبري أكتوبر.



وشهد كوبري أكتوبر زحاما في الاتجاهين وبخاصة منطقة المعلق ورمسيس والجيزة في الاتجاهين، كما شهد كوبري مايو زحاما متحركا في الاتجاهين وبخاصة نادي الزمالك، وأغلقت الإدارة صباح اليوم طريق العلمين الصحراوي بسبب الشبورة المائية وأعادت فتحه منذ قليل بعد زوال الشبورة.



وشهد محور ٢٦ يوليو زحاما في اتجاه أكتوبر خاصة طلعة الدائري، وكوبري ارض اللواء، واستمرت الكثافات بميدان لبنان وشارع السودان وصولا إلى البحوث واستمرت حتى كوبري فيصل الذي شهد تكدسات مرورية.



وظهرت كثافات مرورية بطريق كورنيش النيل لوسط البلد، وفي صلاح سالم ظهرت بعض التكدسات اتجاه القلعة، كما شهدت وصلة المريوطية اتجاه الصحراوي تكدسات مرورية عالية.



وتكثف الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي، من جهودها لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات المرورية من الطرق.