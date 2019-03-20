وزير التعليم في غانا يحث مواطنيه على التحدث بالفرنسية

أكد وزير التعليم في غانا ماثيو أوبكو بريمبه ضرورة إقبال المواطنين في بلاده على تعلم اللغة الفرنسية لتسهيل الاندماج في مجتمع الناطقين بالفرنسية "الفرانكوفون" من أجل المصلحة المتبادلة.



وقال الوزير إن المصلحة المتبادلة تشمل بناء الجسور على التنوع الثقافي واللغوي للمواطنين، والسعي وراء القيم التي يعتز بها الجميع مثل الديمقراطية وسيادة القانون والسلام والتضامن.



وأشارت صحيفة "غانا جارديان" على الإنترنت، إلى أن تصريحات بريمبه جاءت خلال الجلسة الافتتاحية لأكبر مهرجان الفرانكوفونية 2019 بفكرة رئيسية "قلها بالفرنسية... لو سمحت".