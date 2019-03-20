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الأربعاء 20/مارس/2019 - 09:54 ص

إحصاء شامل للحيوانات في حديقة مول الوطنية بغانا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2559102

بدأت شعبة الحياة البرية بهيئة الغابات في غانا عملية إحصاء لجميع الحيوانات الموجودة في حديقة "مول" الوطنية كجزء من الجهود المبذولة لتحديث أعداد الأنواع الرئيسية من الحيوانات البرية في المتنزه.

وذكرت صحيفة "غانا جارديان" أن العملية التي تسمى "إحصاء حديقة مول" أصبحت ضرورية للسماح لإدارة الحديقة بتقييم العدد الحالي للحيوانات بغرض تسهيل مراجعة وتحديث خطة إدارة الحديقة الكائنة في منطقة غرب جونجا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا سيمكن لجنة الغابات من تلبية واحد من أهم المتطلبات في متابعة تقديم الطلب لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" لإدراج الحديقة في قائمة التراث العالمي.

وستنتهي عملية إحصاء الحيوانات بنهاية الشهر الجاري على أن يكون التقرير الخاص بعدد الحيوانات في الحديقة جاهزا بنهاية أغسطس القادم.

وقد تم تثبيت كاميرات في الغابة لالتقاط صور الحيوانات واستخدام طائرات الهليكوبتر ذات الطيران المنخفض من بين التقنيات الأخرى لاحتساب جميع الحيوانات في الحديقة التي تأسست عام 1958 على مساحة 575ر4 كيلومترا مربعا تقريبا وتقع شمال غرب غانا وتجتذب نحو 17 ألف سائح سنويا.

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