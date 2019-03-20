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الأربعاء 20/مارس/2019 - 09:53 ص

في 6 خطوات.. طريقة تحضير صدور الرومي التركي مع التفاح المكرمل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
هدير القاضي
dostor.org/2559101

عرفت تركيا بالسحر والجمال، فكثير منا يعشق أن يذهب إليها لمعالمها الجذابة ولطعامها الشهي، واليوم نقدم لكم طبق من أطباقها الشهية على سفرتك..

المقادير:
- صدر تركي رومي مخلي.
- 4 ثمرة تفاح مقطعة أرباع.
- 1 بصلة مقطعة أرباع.
- ليمون حلقات.
- زبدة.
- زعتر طازج.
- كزبرة خضراء.
- ثوم فصوص.
- 2 كوب مرقة.
- 4 ملعقة صغيرة خل تفاح.
- 1 ملعقة كبيرة سكر بني.
- ملح.
- فلفل أسود.
- جوزة الطيب.

طريقة التحضير:
1- في إناء، يوضع الثوم والليمون والزعتر والملح والفلفل وجوزة الطيب، وتقلب جيدًا.
2- عقب تجانس المكونات، يتم وضع صدور الدجاج في التتبيلة وتترك في الثلاجة ساعتين على الأقل.
3- في صينية، ترص صدور الدجاج وعليها البصل وقطع الزبدة ويغطى بورق ألمونيوم لمدة 45 دقيقة حتى ينضج.
4- وبعد النضج، يتم إزالة ورق الألمونيوم وتترك على شواية الفرن حتى يحمر الوجه.
5- في مقلاه، يوضع السكر حتى يتكرمل ويضاف إليه الخل والمملح والفلفل وجوزة الطيب ويقلب جيدًا.
6- تقدم صدور الدجاج مع التفاح المكرمل.

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