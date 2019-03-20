في 6 خطوات.. طريقة تحضير صدور الرومي التركي مع التفاح المكرمل
عرفت تركيا بالسحر والجمال، فكثير منا يعشق أن يذهب إليها لمعالمها الجذابة ولطعامها الشهي، واليوم نقدم لكم طبق من أطباقها الشهية على سفرتك..
المقادير:
- صدر تركي رومي مخلي.
- 4 ثمرة تفاح مقطعة أرباع.
- 1 بصلة مقطعة أرباع.
- ليمون حلقات.
- زبدة.
- زعتر طازج.
- كزبرة خضراء.
- ثوم فصوص.
- 2 كوب مرقة.
- 4 ملعقة صغيرة خل تفاح.
- 1 ملعقة كبيرة سكر بني.
- ملح.
- فلفل أسود.
- جوزة الطيب.
طريقة التحضير:
1- في إناء، يوضع الثوم والليمون والزعتر والملح والفلفل وجوزة الطيب، وتقلب جيدًا.
2- عقب تجانس المكونات، يتم وضع صدور الدجاج في التتبيلة وتترك في الثلاجة ساعتين على الأقل.
3- في صينية، ترص صدور الدجاج وعليها البصل وقطع الزبدة ويغطى بورق ألمونيوم لمدة 45 دقيقة حتى ينضج.
4- وبعد النضج، يتم إزالة ورق الألمونيوم وتترك على شواية الفرن حتى يحمر الوجه.
5- في مقلاه، يوضع السكر حتى يتكرمل ويضاف إليه الخل والمملح والفلفل وجوزة الطيب ويقلب جيدًا.
6- تقدم صدور الدجاج مع التفاح المكرمل.