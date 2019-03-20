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الأربعاء 20/مارس/2019 - 09:48 ص

العصار والوزير يبحثان معدلات تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية

وزير النقل كامل الوزير
وزير النقل كامل الوزير مع الدكتور محمد العصار
أ ش أ
dostor.org/2559098

بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، معدلات تنفيذ المشروعات التي تنفذها وزارة الإنتاج الحربي لصالح هيئات وزارة النقل، والتي تسهم في تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية.

وأكد العصار، وفقا لبيان وزارة الإنتاج الحربي اليوم، أن التعاون بين الوزارتين يأتي في إطار تعاون وزارة الإنتاج الحربي مع كافة الوزارات بالدولة، وبما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع، مشيرا إلى أن الإنتاج الحربي ينفذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية.

من جهته، أكد وزير النقل أن الهدف من الاجتماع يرتكز على وضع آلية سريعة وفورية لدفع معدلات تنفيذ كافة المشروعات المشتركة بين الجانبين، وإزالة جميع المعوقات الخاصة بها للانتهاء منها وفقا للجدول الزمني حيث سيتم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ 295 مزلقانا في مارس 2020 والانتهاء من أعمال التحكم لـ 295 مزلقانا في يونيو 2020 والانتهاء من جميع المحطات الـ 86 التي تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتطويرها لصالح هيئة السكك الحديدية في 752019، بالإضافة إلى إنهاء القطاع الذي تقوم بتنفيذه الإنتاج الحربي بطول 15 كم ضمن مشروع إنشاء ازدواج طريق (سوهاج سوهاج الصحراوي الشرقي).

وأكد الجانبان ضرورة الانتهاء من كل الأمور الفنية الخاصة بإصلاح عدد 20 محركا و120 موتور جر حيث أوضح وزير النقل أهمية هذا الموضوع بالنسبة لهيئة السكك الحديدية لتدعيم قوة الجر بها مشيرا إلى أن الوزارة تسير في اتجاهين متوازيين في هذا، المجال الأول هو شراء جرارات جديدة وهو ما تمثل في التعاقد على 100 جرار جديد والحصول على تمويل من بنك الإعمار وإعادة التنمية الأوروبي لشراء 100 جرار أخرى، والثاني يشمل إصلاح الجرارات الحالية وعمل العمرات اللازمة لها.

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