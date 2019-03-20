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الأربعاء 20/مارس/2019 - 09:47 ص

مقتل 6 أفراد من القوات شبه العسكرية الباكستانية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2559097

قتل ستة من أفراد القوات شبه العسكرية الباكستانية في هجوم شنه عدد من المسلحين اجتاحوا خلاله موقعا أمنيا في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

أعلنت السلطات الباكستانية - في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء - وأوضحت الشبكة أن الهجوم بدأ في وقت مبكر من صباح اليوم، فيما أعلنت حركة طالبان باكستان مسئوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أن الهدف منه الثأر لمقتل عناصر الحركة على يد القوات شبه العسكرية.

وتوجد العديد من الجماعات المتمردة في بلوشستان، بما في ذلك طالبان الباكستانية، ومجموعة بلوشستان الانفصالية وميليشيا مناوئة لداعش تتمركز عبر الحدود مع أفغانستان.

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