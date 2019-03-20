مقتل 6 أفراد من القوات شبه العسكرية الباكستانية

قتل ستة من أفراد القوات شبه العسكرية الباكستانية في هجوم شنه عدد من المسلحين اجتاحوا خلاله موقعا أمنيا في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.



أعلنت السلطات الباكستانية - في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء - وأوضحت الشبكة أن الهجوم بدأ في وقت مبكر من صباح اليوم، فيما أعلنت حركة طالبان باكستان مسئوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أن الهدف منه الثأر لمقتل عناصر الحركة على يد القوات شبه العسكرية.



وتوجد العديد من الجماعات المتمردة في بلوشستان، بما في ذلك طالبان الباكستانية، ومجموعة بلوشستان الانفصالية وميليشيا مناوئة لداعش تتمركز عبر الحدود مع أفغانستان.