نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي يسافر إلى تركيا للرد على أردوغان

صرحت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم بأن وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء، وينستون بيترز، سيسافر إلى تركيا للرد على تصريحات التي صرح بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية الهجوم على المسجدين يوم الجمعة الماضية.



وكان أردوغان صرح بأن تركيا ستجعل المهاجم "يدفع ثمن جريمته" إن لم تفعل نيوزيلندا، وذلك خلال حملة انتخابية لأردوغان تمهيدا للانتخابات التي سيخوضها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية المقررة يوم 31 مارس الجاري.