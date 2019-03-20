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الأربعاء 20/مارس/2019 - 09:43 ص

الجزار: تنفيذ 38 مشروع مياه وصرف بجنوب سيناء بـ 5.7 مليار جنيه

الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار،
محمد ابراهيم _علا العلاف
dostor.org/2559095

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة، ومشروعات المياه والصرف، بمحافظة جنوب سيناء.

وخلال الاجتماع، رحب الدكتور عاصم الجزار، باللواء خالد فودة، والوفد المرافق له، واستمع إلى مطالب المحافظة، ووعد بدراستها، مؤكدًا أن وزارة الإسكان لا تدخر جهدًا فى تنفيذ جميع المشروعات التى تحقق التنمية وتخدم أهالينا بمحافظة جنوب سيناء.

وقدم اللواء خالد فودة، عرضًا عن المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها بالمحافظة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 9136 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى، بمحافظة جنوب سيناء، بتكلفة حوالي 1.5 مليار جنيه، وتم تسليم 4027 وحدة منها حتى الآن، موضحًا أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 496 وحدة سكنية، بالمرحلة الأولى بمشروع تطوير مناطق الرويسات بمدينة شرم الشيخ، والانتهاء من تنفيذ مشروع إزالة الخطورة عن منطقة المزينة، من خلال إقامة سدود للحماية، وجارٍ تنفيذ مشروع إزالة الخطورة عن منطقة وادي البيضا بمدينة دهب من خلال إقامة سدود للحماية، ومشروع تطوير منطقة الجبيل بمدينة الطور.

وأشار المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه جارٍ تنفيذ 14 مشروعًا لمياه الشرب بمحافظة جنوب سيناء، بطاقة 116 ألف م3يوم، بتكلفة 3 مليارات و793 مليون جنيه، لخدمة 330 ألف نسمة، بخلاف الانتهاء من تنفيذ 15 مشروعًا لمياه الشرب، بطاقة 114 ألف م3يوم، بتكلفة مليار و455 مليون جنيه، لخدمة 371 ألف نسمة، موضحًا أنه جارٍ تنفيذ 5 مشروعات للصرف الصحى بالمحافظة، بطاقة 12 ألف م3يوم، بتكلفة 327 مليون جنيه، لخدمة نحو 141 ألف نسمة، بخلاف الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات للصرف الصحى، بطاقة 23 ألف م3يوم، بتكلفة 160 مليون جنيه، لخدمة 35 ألف نسمة.

وأضاف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه جارٍ تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بمحافظة جنوب سيناء، باستثمارات حوالى مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي لخدمة أهالى المحافظة، فى مجالات الطرق، والإسكان، والتنمية المتكاملة للتجمعات البدوية، والمبانى الخدمية، وتطوير المناطق العشوائية، وإنارة القرى والتجمعات البدوية، للمساهمة فى تحسين جودة الطرق والخدمات المُقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى هذه المناطق، بما يحقق تحسين مستوى المعيشة للأهالى وتوفير احتياجاتهم من الغذاء.

الجزار: تنفيذ 38 مشروع مياه وصرف بجنوب سيناء بـ 5.7 مليار جنيه
الجزار: تنفيذ 38 مشروع مياه وصرف بجنوب سيناء بـ 5.7 مليار جنيه
الجزار: تنفيذ 38 مشروع مياه وصرف بجنوب سيناء بـ 5.7 مليار جنيه
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