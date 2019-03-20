إندونيسيا تواجه الأخبار المضللة قبل أسابيع من الانتخابات

انتشرت الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة، في إندونيسيا في الأشهر الأخيرة، قبل أسابيع من التصويت في انتخابات.



وأصدرت منظمة Mafindo أن الأخبار السياسية والمعلومات المضللة، ارتفعت بنسبة 61٪ بين ديسمبر 2018 ويناير من هذا العام، كما كان هناك 88 عنصرًا من الأخبار المزيفة، 36 منها ذات طبيعة سياسية، في فبراير الماضي فقط.



ويقول سبتيانجي إيكو نوغروهو، من منظكة مافيندو إن من بين أكثر العلامات إثارة للقلق، ليس فقط استهداف المرشحين السياسيين ولكن أيضًا المؤسسات الانتخابية.



وقال نوجروهو لصحيفة الجارديان: "بعض المعلومات الخاطئة والتضليل تستهدف فعليًا العملية الانتخابية، في محاولة لنزع الشرعية عنها، الأمر الذي قد يكون خطيرًا للغاية""إذا كانت العملية الانتخابية موضع خلاف، فمن كان الفائز، فقد يميل الناس إلى عدم الثقة في النتائج وقد تكون الفوضى".