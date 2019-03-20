عصابة مخدرات برازيلية تفتح النارعلى قافلة شاحنات تحمل وقود نووي

تعرضت قافلة شاحنات محملة بالوقود النووي، لهجوم مسلح على طريق سريع بولاية ريو دي جانيرو، يوم الثلاثاء، حيث كانت تمر عبر طريق تسيطر عليه عصابة مخدرات، حيث فتح أفراد العصابة النار على القافلة، وفقا لصحيفة الجارديان.



فيما تبادل رجال الشرطة المسلحون الذين كانوا يرافقون القافلة إطلاق النار مع أعضاء العصابات المسلحة، بينما استمرت الشاحنات في السير حيث كانت تحمل اليورانيوم متجهة إلى محطة نووية قريبة.



يعد هذا الهجوم هو أحدث حوادث العنف العديدة، في المنطقة حيث تمتلك البرازيل مفاعلين نوويين، وأثارت مخاوف بشأن أمنها النووي في دولة تعاني من مستويات عالية من جرائم العنف.