1.7 مليار جنيه استثمارات مدينة السادات خلال 2019

قال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه تم زيادة استثمارات المدنية إلى 1.724 مليار جنيه، خلال العام المالى الحالي 2019، للإنفاق على المشروعات القومية والتنموية بالمدينة، حيث بلغت استثمارات المدينة خلال العام المالى 2018 نحو 1.436 مليار جنيه.



وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن مساحة مدينة السادات الإجمالية تبلغ 121 ألف فدان، حيث تمثل الرئة الاقتصادية للدلتا وتشمل مشروعات المدنية على المشروعات السكنية ومدينة صناعية وزراعية وأيضا سياحية.



