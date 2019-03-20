الأمير هاري وميجان يقدمان العزاء في ضحايا هجوم نيوزيلندا

قدم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان، العزاء في ضحايا الهجوم على مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية والذي أسفر عن مقتل 50 شخصا.



وزار الزوجان مقر البعثة الدبلوماسية لنيوزيلندا في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء، حيث وقعا في دفتر عزاء نيابة عن الأسرة الملكية، كما وضعا باقتي زهور أمام المبنى.



وزار هاري وميجان، اللذان ينتظران مولودهما الأول هذا الربيع، نيوزيلندا في أواخر العام الماضي ضمن جولتهما في دول مطلة على المحيط الهادي.



وقُتل 50 شخصا وأُصيب العشرات عندما هاجم مسلح مسجدين في كرايستشيرش أثناء صلاة الجمعة.

