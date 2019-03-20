جواتيمالا تصدر مذكرة توقيف بحق مرشحة رئاسية

أصدرت محكمة في جواتيمالا مذكرة توقيف بحق النائبة العامة السابقة المرشحة الرئاسية ثيلما ألدانا، في تهم تشمل الاختلاس، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.



وذكرت صحيفة "برنسا ليبر" أن ألدانا، التي تناولت قضايا تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة في جواتيمالا أثناء عملها نائبة عامة، اتهمت بالاختلاس والكذب والاحتيال الضريبي



وقالت النائبة العامة السابقة الثلاثاء إن السلطات الانتخابية سجلتها كمرشحة رئاسية عن حزب سيميلا، مما يمنحها حصانة.



وأضافت: " كان اليوم يوما خاصا، لقد تم تسجيلنا (كمرشحين)"،وفي أغسطس، قالت جواتيمالا إنها ستنسحب في عام 2019 من اللجنة الدولية المستقلة لمكافحة الإفلات من العقاب في جواتيمالا، وهي منظمة تديرها الأمم المتحدة تحقق في تمويل حملة الرئيس جيمي موراليس.



ومن المقرر إجراء الانتخابات في جواتيمالا في 16 يونيو.