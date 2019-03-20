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رياضة
الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:13 ص

تونس تشدد القيود على حضور الجماهير في الملاعب بسبب العنف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2559057

شددت السلطات في تونس القيود بشأن حضور الجماهير في الملاعب في ظل تزايد العنف في المدرجات.

وأعلنت السلطات الأمنية عقب اجتماع مع ممثلين من وزارة الشباب والرياضة ورؤساء الاتحادات الرياضية مساء الثلاثاء، عن غلق المدرجات الجانبية (خلف المرمى) للملاعب التي شهدت أعمال عنف وشغب متكررة.

كما قررت السلطات منع من هم دون 18 عاما من دخول الملاعب والقاعات الرياضية.

وأعلنت أيضا عن قراراها بمنع حضور جماهير الفرق الزائرة في جميع المباريات حتى نهاية الموسم الرياضي.

وتشهد مدرجات الملاعب صدامات متكررة بين قوات الأمن والجماهير وبين جماعات الأولتراس فيما بينها، ما يؤدي الى استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل الأمن وإلى حصول أضرار بالمنشآت الرياضية بسبب الشغب.

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