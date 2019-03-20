أستراليا تتوعد تركيا عقب تصريحات أردوغان حول مجزرة نيوزيلندا

توعد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأربعاء، باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد أنقرة، بعد التصريحات التي وصفها بـ "المتهورة والمشينة" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن مجزرة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، في حال لم يتم توضيحها وسحبها.



ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن موريسون قوله ـ في تصريحات له بعد استدعاء السفير التركي لدى أستراليا ـ إن " تصريحات أردوغان تعطي صورة خاطئة عن أستراليا في التلفزيون التركي الذي تموله الحكومة وهو ما أتوقع أن يتوقف".



وأضاف رئيس الوزراء الإسترالي "سأنتظر رد الحكومة التركية قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات"، قائلا "إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا، أمس الثلاثاء، نيوزيلندا لإعادة العمل بعقوبة الإعدام لتطبيقها على الإرهابي الذي قتل 50 شخصا في مسجدين في كرايس تشيرش، محذرا من أن تركيا ستجعل المهاجم يدفع ثمن جريمته إن لم تفعل نيوزيلندا.



كما أثار الرئيس التركي غضب نيوزيلندا باستخدامه تسجيل فيديو مثيرًا للجدل صوّره منفّذ مجزرة المسجدين في كرايست تشيرش، خلال حملةٍ انتخابية في تركيا.



واحتجّ نائب رئيسة الوزراء النيوزيلندي، وينستون بيترز، محذّرًا من أنّ تسييس المجزرة يعرّض للخطر مستقبل وسلامة الشعب في نيوزيلندا والخارج، وهو غير منصف إطلاقًا.