واشنطن تأمل باستمرار شراكتها مع كازاخستان بعد تنحي نزارباييف

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن أمل بلاده في أن تستمر الديناميكية في العلاقات مع كازاخستان بعد إعلان الرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف تنحيه عن منصبه أمس الثلاثاء.



وقال متحدث الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، "نحن على دراية بقرار الرئيس نور سلطان نزارباييف الاستقالة، وتعيين رئيس مجلس الشيوخ قاسم زومارت توكاييف رئيسا بالنيابة".



وأضاف "كازاخستان شريك استراتيجي موثوق للولايات المتحدة، ونتطلع إلى مواصلة عملنا معها حول مجموعة واسعة من القضايا".



ووفقا للدبلوماسي الأمريكي، فإن الولايات المتحدة وكازاخستان تحتفظان بعلاقات ثنائية وثيقة، كما يشهد على ذلك الاجتماع التاريخي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره نزارباييف العام الماضي.



ووقع رئيس كازاخستان نازارباييف يوم أمس الثلاثاء، مرسوما بتنحيه عن رئاسة بلاده اعتبارا من 20 مارس الجاري، على أن يؤدي مهام الرئاسة بالإنابة في كازاخستان رئيس مجلس الشيوخ قاسم زومارت توكاييف إلى حين إجراء انتخابات رئاسية.