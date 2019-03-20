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الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:08 ص

رئيس كوستاريكا يدين مقتل ناشط من السكان الأصليين

رئيس كوستاريكا كارلوس
رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو
وكالات
dostor.org/2559049

أدان رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو اليوم الثلاثاء، مقتل أحد نشطاء حقوق الأرض من سكان البلاد الأصليين بالرصاص في منزله، قائلا إنه "يوم مأساوي" للأمة بأسرها.

وتعرض سيرجيو روخاس، الذي شن حملة لسنوات من أجل حق شعب بريبري في استعادة الأرض التي يعتبرونها ملكًا لهم، لهجوم بالرصاص مساء أمس الاثنين، في إقليم ساليتري الذي يقطنه السكان الأصليون في جنوب البلاد.

وقُتل روخاس بعد فترة وجيزة من ذهابه هو وبعض النشطاء إلى مكتب المدعي العام للإبلاغ عن تهديدات ضد نشطاء حقوق الأرض، وذلك بحسب صحيفة البايس اليومية.

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