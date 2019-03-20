"كتبنا" تعقد حفل توقيع "المحفل الكوزموبوليتاني" لمصطفى حافظ

عقدت منصة "كتبنا" للنشر الإلكتروني حفل توقيع لكتاب "المحفل الكوزموبوليتاني" للكاتب مصطفى حافظ، بقاعة مؤتمرات مكتبة مصر الجديدة.



والكاتب هو استعراض لحدث كأس العالم باعتباره محفلا عالميا _كوزموبوليتاني" ينتمي للعالم بأسره ولا يتقيد بهوية أو جنسية بعينها، ويتم فيه استعراض مباريات من البطولة وعداوات كروية ومصائر للاعبين ولمدربين حلقوا فوق قمة المجد وآخرين سقطوا فى القاع مجسدين ثنائية "دكتور جيكل ومستر هايد" الخالدة.



واستغل الكاتب المدى الزمني الطويل للبطولة لينفذ تأثيرها المتنامي لأحداث وفترات سياسية غيرت في تاريخ العالم، بداية من المد الفاشي في ثلاثينيات القرن الماضي وحتى أزمة روسيا وإنجلترا الأخيرة مرورا بانقلابات السبعينيات في أمريكا اللاتينية والحرب الباردة بين المعسكرين الأمريكي والسوفيتي.



يشار إلى أن مصطفى حافظ هو كاتب مصري خريج كلية الصيدلة - جامعة القاهرة، يعمل في مجال الجودة، بالإضافة إلى وظيفته كرئيس قسم الجودة يقوم بالعمل كمحاضر في مؤتمر دولي سنوي لتطوير الصناعات الدوائية تستضيفه مصر.



وللكاتب كتابين تحت الطباعة بعنوان "منظومة العمل المصرية" وكتاب بعنوان "فيلم مباراة كتاب"، وكان قد سافر إلى روسيا في 2018 لتغطية كأس العالم.



و"كتبنا" هي أول منصة نشر شخصي Self-Publishing في مصر والعالم العربي، يمكنك من خلالها نشر كتابك والترويج له وبيعه والوصول للقارئ مباشرة دون الحاجة لوجود وسيط (مثل الدار النشر).



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