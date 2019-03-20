مجموعة هندية - عمانية تبرم اتفاقا لبناء مصفاة نفط في سريلانكا

وقعت مجموعة أكورد الهندية ووزارة النفط والغاز في سلطنة عمان اتفاقا بقيمة 3.85 مليار دولار لبناء مصفاة نفط في سريلانكا، في أكبر تعهد منفرد باستثمار أجنبي مباشر في البلاد على الإطلاق.



وتشكل الصفقة تحديا للصين، التي كانت حتى وقت قريب ماضية على المسار لتصبح المستثمر الأجنبي المهيمن على الجزيرة.



وانتاب القلق الهند في السنوات القليلة الماضية من دخول الصين بقوة في سريلانكا ودول أخرى في المنطقة تتمتع فيها الهند بنفوذ قوي.



وقال مسؤولون في سريلانكا إن المصفاة البالغة طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا ستُشيد على مساحة 585 فدانا قرب موقع ميناء هامبانتوتا الدولي الجديد ومنطقة صناعية ذات صلة على الساحل الجنوبي للبلاد.



ومن المنتظر أن يبدأ بناء المصفاة في 24 مارس آذار وأن تستكمل في غضون 44 شهرا، ومن المتوقع أن تنتج تسعة ملايين طن متري من المنتجات المكررة سنويا للتصدير من ميناء هامبانتوتا، الذي يخدم أكثر مسارات الشحن البحري ازدحاما بين الشرق والغرب.