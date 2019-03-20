حسن طلب سعيد بديوان "سفر الشهداء" وغير راض عن غلافه

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة (سلسلة: روائع الأدب العربي) ديوان "سفر الشهداء"، للشاعر الكبير حسن طلب، وهو الجزء الثالث والأخير من ثلاثية (إنجيل الثورة وقرآنها)؛ التي صدر أول أجزائها عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 2011 بعنوان "آية الميدان"؛ والثاني عن المجلس الأعلى للثقافة 2012 بعنوان: "إصحاح الثورة".



ووجه الشاعر حسن طلب عبر الفيسبوك تحية شكر وامتنان للشاعر جرجس شكري أمين عام النشر، معبرا عن سعادته بأن يكون أول ديوان تنشره لي هيئة قصور الثقافة؛ قد صدر على يديه.



وأضاف: "كما أشكر مديرة تحرير السلسلة الأستاذة لبنى الطماوى على جهدها الدائب ومتابعتها الدقيقة؛ أما مصمم الغلاف فربما كان في عجلة من أمره بسبب زحام العمل؛ فقد اكتفى برص صور الشهداء كيفما اتفق! ثم اختار للغلاف الخلفي أقل المقاطع دلالة على روح الديوان؛ لكم كان الجزء الأول والثاني محظوظين بغلافيهما الرائعين اللذين أهدتهما لي الصديقة الفنانة ميسون صقر، حفظها الله لمحبيها".