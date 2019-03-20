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الثقافة
الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:06 ص

اليوم.. "ميريت" تقيم حفل تأبين للكاتب حسين عبد العليم

للكاتب حسين عبد
للكاتب حسين عبد العليم
أ ش أ
dostor.org/2559044

تقيم دار ميريت للنشر والتوزيع بالقاهرة في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، حفل تأبين للكاتب حسين عبد العليم الذي رحل عن عالمنا الشهر الماضي بعد صراع مع المرض.

وتحتفل الدار بصدور أحدث مجموعاته القصصية التي راجعها قبل وفاته وصدرت بعنوان: "ألعاب قد تنتهي إلى ما لا يحمد عقباه"، وهي الكتاب الرابع عشر في سلسلة مؤلفاته.

يشارك في حفل التأبين عدد من رفاق تجربة الكاتب منهم الروائي أحمد صبري أبو الفتوح والدكتور محمد نعمان ويدير الندوة خالد عبد الحميد.

وحسين عبد العليم كاتب قصصي ينتمي لجيل السبعينيات، بدأ نشر أعماله في وقت متأخر حيث صدرت مجموعته الأولى "مهر الصبا الواقف هناك"، عام 1990 ضمن مطبوعات الهيئة المصرية العامة للكتاب، ثم توالت إبداعاته بعد ذلك وتضم 10 روايات و4 كتب قصصية، منها "رائحة النعناع"، و"المواطن ويصا عبد النور"، و"زمان الوصل"، فضلا عن روايته الشهيرة "فصول من سيرة التراب والنمل".

واتسمت أعماله بقدرة عالية على التكثيف والرهان على نمط الرواية القصيرة وتناول فيها وقائع تاريخية من وجهة نظر المهمشين اجتماعيا ودينيا واتسمت بقدر عال من الشاعرية.

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