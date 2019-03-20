هبة شريف في "نون النسوية": هل تحررت المرأة بتبنيها أفكار المساواة؟

تستهل الدكتورة هبة شريف كتابها "نون النسوية" بإهداء نادر بالنسبة إلى أنه يقدم تحية لجنود مجهولين في عالم النشر: "إلى الذين لا يتميز كاتب من دونهم ولا ينجح كتاب.. إلى أولئك الراضين بموقعهم في الظل.. إلى المحررين البارعين في دور النشر.



والكتاب الصادر حديثا في 260 صفحة عن دار العربي للنشر والتوزيع بالقاهرة، يطرح سؤالا جوهريا: هل تحررت المرأة عندما تبنت مفاهيم وأفكار المساواة والتحرر؟ وكما تقول المؤلفة فإن الكتاب يناقش أفكار التحرر النسوي في العصر الحالي استنادا إلى كتب مهمة في مجال الحركة النسوية بطريقة تشرح الأفكار عن طريق أمثلة من المنتجات الثقافية الجماهيرية.



وتوضح المؤلفة في المقدمة أن هذا الكتاب هو اجتهاد في مناقشة فرضيات التحرر النسوي والكشف عن مدى الاستغلال الذي تعرضت له هذه الحركات من قبل النظام الرأسمالي حتى تحولت إلى نقيض التحرر، مشيرة إلى أنها حاولت البحث في مدى صدق هذه الأفكار في المجتمعات خارج المركز الأوروبي مع التركيز على المجتمع المصري ومنتجاته الثقافية.



وتقول الدكتورة هبة شريف: "تجد المرأة نفسها في مجتمعنا أمام اختيارات تتيحها أفكار التحرر النسوي من ناحية، وأفكار أخرى تخص العادات والتقاليد والموروث الثقافي والديني من ناحية أخرى، فيكون عليها أن تسأل نفسها بصدق: ما الذي أريده حقا؟ وما هو الاختيار الذي أشعر معه بالراحة؟".



وتضيف: "تبدو هذه التساؤلات سهلة وبسيطة، ولكنها ليست كذلك في الواقع، فالمرأة إن اختارت أفكار التحرر، ستجد أحيانا مقاومة ورفضا، وإن اختارت التوافق مع الموروث الثقافي السائد، ستحمل وصمة أنها ضد التحرر".