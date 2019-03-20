معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب يحتفي باليوم العالمي للمخطوط

أعلن الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بأن معرض المكتبة الدولي للكتاب يستضيف في دورته الجديدة التي تنطلق يوم الاثنين المقبل معهد المخطوطات العربية كضيف شرف.



والمعهد هو أول مؤسسة أكاديمية تابعة لجامعة الدول العربية، أسس عام 1946، ويعد من أبرز المؤسسات العربية العاملة في هذا المجال.



وسيشهد المعرض عرضا للإنتاج العلمي لمعهد المخطوطات منذ إنشائه إلى الآن من موسوعات وكتب محققه ومجلات علمية، وستقدم المكتبة عرضا مفتوحا للمخطوطات، كما سيتم الإعلان عن عدد من مشروعات مكتبة الإسكندرية المتخصصة في المخطوطات.



على جانب اَخر، سيعلن في افتتاح المعرض عن إصدار أول كتالوج لمتحف المخطوطات في مكتبة الإسكندرية، والجدير بالذكر أن هناك تعاونا وثيقا بين معهد المخطوطات العربية ومكتبة الإسكندرية، وستتواكب أنشطة معرض مكتبة الإسكندرية مع اليوم العالمي للمخطوط الذى خصصه معهد المخطوطات العربية للمخطوطات المهجرة، وهو موضوع ستخصص له أنشطة خاصة في فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب.



ويستمر المعرض حتى 7 أبريل المقبل، وتشارك فيه 50 دار نشر مصرية وعربية، بالإضافة إلى أجنحة لأربع دول عربية هي: الكويت، الإمارات، سوريا، فلسطين، كما يستضيف المعرض داخل مكتبة الإسكندرية أجنحة للعديد من الهيئات الحكومية والعربية مثل وزارة الآثار، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، المجلس القومي للصحة النفسية، المركز القومي للترجمة، وقنصلية فلسطين.

