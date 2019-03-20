المحاضرة التذكارية السنوية لتكريم الدبلوماسية نادية يونس اليوم

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة المحاضرة التذكارية السنوية لتكريم الدبلوماسية نادية يونس، وهي بعنوان "القيادة العالمية في عالم متغير" في السابعة مساء اليوم الأربعاء بقاعة إيوارت التذكارية.



تلقي المحاضرة الدكتورة نعمت (مينوش) شفيق حيث تقوم بالتحدث عن بعض مراحل حياتها المهنية التي تشمل التمويل العالمي، اقتصاديات التنمية والأوساط الأكاديمية.



والدكتورة نعمت شفيق هي حاليا رئيسة جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وأول سيدة في تاريخ الجامعة تعتلي هذا المنصب، كما كانت أيضا أصغر نائبة رئيس بالبنك الدولي حيث تولت المنصب بعمر 36 عاما، وعملت أيضًا نائبة لمحافظ بنك إنجلترا.



جدير بالذكر أن هذه المحاضرة التذكارية هي جزء من نشاط صندوق أنشئ تكريما لذكرى نادية يونس، التي توفيت في تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد في 19 أغسطس 2003، بينما كانت تشغل منصب رئيس فريق ممثل الأمم المتحدة الدبلوماسي سيرجيو فييرا دي ميلو.



وبجانب إقامة المحاضرة السنوية، ساعد الصندوق في إنشاء "حجرة نادية يونس للمؤتمرات" والتي تخدم أعضاء "نموذج القاهرة الدولي للأمم المتحدة" و"جائزة نادية يونس للخدمة العامة والإنسانية".

