قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب هذا الأسبوع

احتلت رواية "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لداليا اوينز المركز الأول في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير، وحلت رواية "طريق المقبرة" لجريج ليز في المركز الثاني.



وعلى مستوى الأعمال الأدبية أيضا، جاءت في المركز الثالث جاءت رواية "الليل الصامت" لدانيل ستيل فيما كان المركز الرابع لرواية "بورصة مالطا" لستيف بيري، وفي المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير حلت رواية "دايسي جونز& السادسة" لتايلور جينكينز ريد.



أما على مستوى الأعمال غير الأدبية، فقد استمر كتاب "صيرورة" لميشيل أوباما في المركز الأول واحتل كتاب "قضية ترامب" لفيكتور ديفيس هانسون المركز الثاني.وجاء متعلمة" لتارا وستوفر في المركز الثالث فيما حل كتاب "مولود في جريمة" لتريفور نواه في المركز الرابع.



أما كتاب "دم فاسد" لجون كاريرو فجاء في المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب.

