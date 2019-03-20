في عيد الأم: المصريون يحتفلون بثقافة العطاء وقيم وطن

يحتفل المصريون غد الخميس "بعيد الأم" وهو احتفال يجسد في الواقع تكريم ثقافة العطاء وقيم وطن تتجلى في عطاء وأصالة الأم المصرية على مر العصور ودورها المجيد في مسيرة وإنجازات شعب عظيم.



وإذ أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أمس الأول الاثنين أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، فإن كل أم مصرية أقامت أسرة صالحة ومتماسكة وقادرة بقيمها على مواجهة الصعاب هي في واقع الحال أم مثالية فيما تكشف القصص التي تتوالى في الصحف ووسائل الإعلام بمناسبة الاحتفال بعيد الأم هذا العام عن أمثلة مبهرة ومضيئة لمعاني العطاء وإعلاء القيم المصرية الأصيلة.



ويأتي عيد الأم هذا العام وقد قدمت الأم المصرية أمثلة فذة للوطنية والارتباط بتراب مصر وتقديم فلذات الأكباد شهداء وفداء للوطن وبما يعيد للأذهان دورها الوطني والتحرري في كل المراحل الحاسمة لهذا الوطن بقدر ما تشكل الأم مددا ملهما للإبداع في كل الثقافات.



وبالهامات الأم والأمومة ها هو كتاب جديد يصدر بالإنجليزية في لندن بعنوان: "الأم: تاريخ غير تقليدي" وتتناول فيه المؤلفة سارا كنوت وهي أستاذة جامعية بريطانية متخصصة في التاريخ بمعالجة تاريخية-اجتماعية رائدة وطليعية دور الأم في التاريخ وقضايا الأمومة العابرة للثقافات فيما ترى أن الأمومة كمعنى عميق ومتعدد الدلالات ومن بينها العطاء والتضحية يتجاوز بكثير مسألة إنجاب أو عدم إنجاب أبناء.



وكان مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام قد ذكر أن الجذور الإنسانية والشرعية جعلت للأمومة معنى رفيعا وراقيا في الموروث الثقافي والحضاري مؤكدا على ارتباط الأم بمعنى الحياة ومعاني الرحمة وهي "أولى الناس بالبر وحسن الصحبة".



ومن نافلة القول أن الأم المصرية كنموذج للصبر والصمود والعطاء لها دور بالغ الأهمية في بناء المجتمع فيما يؤكد دستور مصر "المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".



ويتضمن مشروع التعديلات الدستورية التي ستطرح للاستفتاء نصا بتخصيص ما لا يقل عن ربع مجموع مقاعد مجلس النواب للمرأة وذلك تتويجا لدورها في الحياة البرلمانية المصرية العريقة فيما كانت الدولة قد مضت في اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية وهو ما تحقق بالفعل في مجلس النواب الحالي حيث تصل نسبة المرأة لـ 15% وهي نسبة غير مسبوقة، فضلا عن حضورها الواضح في مجلس الوزراء كما باتت حاضرة بقوة في ميادين الثقافة والاجتماع والاقتصاد وكل أوجه الحياة العامة.



وفيما يوافق الاحتفال بعيد الأم في مصر يوم 21 مارس، فإن يوم المرأة المصرية يوافق السادس عشر من مارس حيث خرجت أكثر من 500 سيدة وفتاة في هذا اليوم من عام 1919 وسقطت أول شهيدة في مظاهرة شكلت علامة فارقة في تاريخ المصريين الذين يحتفلون في هذا الشهر بمئوية ثورة 1919.



وسواء في عيد الأم أو يوم المرأة المصرية تتبدى صور نبيلة لنضال المرأة من أجل الحياة الكريمة وكذلك ما حققته من إنجازات في مسيرتها النضالية الطويلة فيما يؤكد الحضور الواثق للمرأة المصرية في الحياة العامة ومشاركتها الفاعلة في كل أوجه الحياة اليومية.



وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم قد قامت أمس "الثلاثاء" بتكريم مبدعات وكاتبات في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية وذلك في احتفالية "بملتقى الكاتبات" الذي نظمه المجلس الأعلى للثقافة بينما نوهت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض في احتفالية بقصر ثقافة دمياط بأن المرأة المصرية تنجب العلماء والمفكرين والفنانين.



وقالت منال عوض في الاحتفالية التي أقيمت بعنوان "أصل الحكاية: المرأة المصرية في 100 عام" إن الدولة المصرية مهتمة بتمكين المرأة في مختلف المجالات، لافتة إلى أن هناك ثماني وزيرات في الحكومة الحالية فضلا عن الحضور النسائي الواضح في الإدارة المحلية.



وقد يحق القول بأن التساؤل التقليدي عن معاناة المبدعة من احتكار الرجال لم يعد صالحا للواقع الإبداعي الحالي بعد ان تمكنت المبدعة المصرية والعربية عموما من فرض نفسها بجدارة على الساحة فيما انحاز آباء ثقافيون مصريون منذ سنوات بعيدة في القرن التاسع عشر لتمكين المرأة باعتبارها نصف المجتمع كما تجلى في مسيرة الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي الذي عاد من بعثته في فرنسا ليصدر كتابا بعنوان "المرشد الأمين للبنات والبنين".



وفي هذا الكتاب دافع رفاعة الطهطاوي الذي قضى في السابع والعشرين من مايو عام 1873 بشدة عن تمكين المرأة من التعليم الذي يفتح لها الأبواب للتقدم واكتساب مهارات لم تكن متاحة لها في ذاك الوقت فيما أسست أول مدرسة نظامية لتعليم البنات وهي "المدرسة السنية"التي فتحت الباب أمام إنشاء العديد من مدارس البنات في العام ذاته الذي قضى فيه هذا الأب الثقافي المصري الكبير.



والآن تفيد بيانات منشورة ان نسبة الفتيات المصريات تقارب نصف عدد طلاب الجامعات والمعاهد العليا وهو ما تحقق أيضا في مجال التعليم قبل الجامعي فيما تبقى الأم المصرية "صانعة الحياة الطيبة" وحافظة القيم الأصيلة "لأم الدنيا".



وفي كتاب جديد صدر بعنوان:"لهذا اخترت ان احكي" ويتضمن مجموعة حكايات لفتيات وسيدات مصريات إشارات وومضات للغة الأمهات الساحرة وقوة الحكي التي كانت في الواقع ملهمة للأبناء وبعضهم ابدع في الأدب او عالم الكتابة ككل بفضل حكايات الأمهات كما تكشف مثلا سيرة الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل ناهيك عن الروائي النوبلي المصري نجيب محفوظ بينما تكشف روايات وكتابات المغربي الراحل محمد شكري عن ارتباط وثيق بأمه حتى ان هذا الروائي المثير للجدل كان يستخدم كلمة "الغالية" وهو يتحدث عنها.



والكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل الذي ولد يوم الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1923 ببلدة باسوس في القليوبية غير انه عاش فترة طفولته في القاهرة المعزية ما بين الغورية والحسين والأزهر وهي المنطقة الأثيرة لأديب مصر النوبلي نجيب محفوظ قال انه تأثر في طفولته ببراعة والدته في الحكي.



ومحمد حسنين هيكل الذي قضى في السابع عشر من فبراير عام 2016 كان يصل لمسامعه صوت أمه وهي تقرأ لأبيه في كثير من الليالي سيرة الظاهر بيبرس وأسطورة "الأميرة ذات الهمة" أما النموذج المصري الأشهر في الأدب المصري للأم فيتجلى في شخصية "أمينة" كما تجسدت في ثلاثية النوبلي الراحل نجيب محفوظ الذي قال إن "أمينة" كانت تمثل القطاع الأعظم من الأمهات المصريات في الحقبة ما بين ثورة 1919 والحرب العالمية الثانية.



وفيما يستعيد الكاتب المغربي الشاب طارق بكاري والصاعد بقوة في سماء الرواية العربية بيتا شهير للشاعر أبو تمام:"كم منزل في الأرض يعشقه الفتى..وحنينه ابدا لأول منزل" فإن الأم لابد وان تكون حاضرة في مرافئ الروح وذكريات البيت الذي يستعيده في مقابلة صحفية صاحب "نوميديا" و"القاتل الأشقر" والمتوج بجائزة المغرب للكتاب.



وإذا كان مواطنه ادريس خالي قد اختار عنوانا طريفا ودالا في العصر الرقمي وزمن مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعته القصصية الجديدة التي صدرت مؤخرا ضمن سلسلة الإبداع العربي في الهيئة المصرية العامة للكتاب وهو:"أمي تتعلم الفيس" فثمة حاجة معرفية وثقافية لدراسة انعكاسات ثورة الاتصالات على الأمومة ودور الأم.



فقد ظهرت في خضم هذه الثورة الاتصالية والمعلوماتية تحديات اجتماعية وإشكاليات نفسية وحدثت تغييرات في أنماط الثقافات الأصيلة والمتوارثة وهي قضية تعرضت لها أيضا الكاتبة والمؤرخة الأكاديمية البريطانية سارا كنوت في كتابها الجديد "الأم: تاريخ غير تقليدي".



ومن هنا يكون السؤال الذي تتطلب إجابته جهدا ثقافيا ومعرفيا في حقول متعددة:"هل اختفت أمينة كما قدمها سيد الرواية العربية نجيب محفوظ في واقع العصر الرقمي وباتت تاريخا يهم كاتبة وأكاديمية مثل سارا كنوت أم أن المعاني العميقة للأمومة كما تجسدها المصرية أمينة ما زالت حاضرة في ثنايا الحياة المصرية وجدل الأصالة والمعاصرة"؟!.



وإن أثيرت مثل هذه التساؤلات حول مدى تأثير الثورة الاتصالية والمعلوماتية على نموذج "أمينة" الذي نحته نجيب محفوظ للأم في رائعة "الثلاثية" ومدى التغير في هذا النموذج للأمومة في "بين القصرين" و"قصر الشوق" و"السكرية" فقد رأى نجيب محفوظ الذي قضى في الثلاثين من أغسطس عام 2006ان "أمثال أمينة كثيرون.. في جيلها وما بعد جيلها.



كما تطرق للتغيير في نموذج الأم المصرية بقوله: "وأمينة لم تتغير إلا بتعليم البنت ثم زاد تغيرها أكثر بعد أن شاركت في العمل بعد التعلم"والطريف ان نجيب محفوظ مضى مع خياله ليتساءل: "ماذا يحدث أن تمردت أمينة" مثلما فعلت "نورا" بطلة "بيت الدمية" للكاتب المسرحي النرويجي هنريك ابسن أما الدال فهو ان ثلاثية محفوظ تبدأ بأمينة وتنتهي بموتها مع الميلاد الجديد للطفلة الوليدة في عائلة السيد احمد عبد الجواد أو "أمينة الجديدة في دورة الحياة المصرية".



وفي دورة الحياة المصرية عبر التاريخ المديد لشعب عظيم تتجلى صورة من صور الأمومة كمعنى متعدد الدلالات في علاقة المصريين بوطنهم حتى أنهم يعتبرونه في موروثهم الثقافي والحضاري "أم الدنيا".. فتحية حب وإجلال "لأم الدنيا وأمنا مصر وكل أم وسيدة مصرية".. تحية للأم الأقوى بمعانيها من كل غياب والحاضرة دوما في القلب والعقل والوجدان.