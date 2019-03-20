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الأربعاء 20/مارس/2019 - 07:59 ص

الصحة العالمية: 70% من الأفريقيات يستخدمن كريمات تفتيح البشرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2559033

أكدت منظمة الصحة العالمية أن 70% من النساء فى أفريقيا يستخدمن كريمات التفتيح وأن الرجال بدأوا يحذون حذوهن.

ويرى عدد كبير من المدافعين عن مبدأ الحق فى تفتيح لون البشرة أنها تعتبر بوابة الجمال والنجاح وأن عوامل كثيرة أدت إلى انتشار كريمات تفتيح البشرة عبر القارة الأفريقية على هذا النحو منها العنصرية ومقاومة شعور النقص والتنمر.

وأعلنت كل من كوت ديفوار وغانا ورواندا فى ديسمبر 2018، عزمها حظر استخدام مستحضرات تفتيح البشرة وذلك لكونها تشكل خطرا على الصحة العامة.

وفى الوقت الذى يشيد فيه عدد من زعماء الدول الأفريقية بمثل هذه المبادرات التى تعزز ثقة المواطنين بأنفسهم من وجهة نظرهم يرفض البعض الآخر منح أفراد الشعب الحق فى تغيير لون بشرتهم كيفما يشاءون وذلك لأن عملية تفتيح لون البشرة يمكن أن تتسبب فى قصور بوظائف الكبد، كما أنها تقلل مقاومة الجسم للعدوى البكتيرية والفطرية وذلك وفقا لأحدث تقارير منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن هناك علاقة وثيقة بين تفتيح لون البشرة وانخفاض معدلات الزواج وارتفاع معدلات عقوبات السجن وقلة فرص العمل وارتفاع عدد محدودى الدخل بين من أصحاب البشرة الداكنة.

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