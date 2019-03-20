القاهرة : الأربعاء 20 مارس 2019
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الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم دافئ.. والقاهرة 25 درجة

الأرصاد: طقس اليوم
أ ش أ
dostor.org/2559030

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فخفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى
القاهرة 13 25
شبين الكوم 13 25
طنطا 13 25
دمنهور 12 22
الإسكندرية 12 21
بلطيم 12 21
مطروح 10 20
السلوم 10 23
سيوة 10 26
بورسعيد 14 20
دمياط 14 21
الزقازيق 11 25
الاسماعلية 12 25
السويس 12 25
العريش 10 21
رفح 09 21
رأس سدر 12 25
نخل 04 25
نويبع 18 27
طابا 11 25
كاترين 05 21
الطور 12 24
شرم الشيخ 17 28
الغردقة 15 29
مرسى علم 17 26
الفيوم 12 27
بنى سويف 12 27
المنيا 12 27
أسيوط 11 27
سوهاج 12 28
قنا 13 29
الأقصر 13 30
أسوان 15 31
أبوسمبل 15 29
الوادى الجديد 11 30
شلاتين 18 29
ابو رماد 17 28
راس حدربة 19 27
حلايب 20 25


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 23 34
المدينة 18 33
الرياض 15 27
المنامة 19 22
أبوظبى 18 24
الدوحة 18 26
الكويت 13 26
دمشق 08 21
بيروت 14 21
عمان 09 20
القدس 10 19
غزة 15 21
بغداد 08 22
مسقط 21 25
صنعاء 11 27
الخرطوم 22 38
طرابلس 12 17
تونس 11 16
الجزائر 07 12
الرباط 09 22
نواكشوط 19 34

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى
أنقرة 02 19
اسطنبول 07 14
اسلام اباد 11 19
نيودلهى 17 31
جاكرتا 24 32
بكين 06 18
كوالامبور 24 33
طوكيو 12 20
أثينا 10 19
روما 05 18
باريس 03 15
مدريد 03 16
برلين 07 12
لندن 08 14
مونتريال 01 07
موسكو -01 04
نيويورك 06 11
واشنطن 05 13

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