برلمانيون روس يتباحثون مع مسؤولين كوريين شماليين حول التعاون الاقتصادى

اجتمعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الروس الذين زاروا بيونج يانج مع مسؤولين كوريين شماليين لمناقشة التعاون الاقتصادي بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء،عن أوليج ميلنيشنكو، الذي يرأس الوفد، إنهم عقدوا اجتماعا مع نائب مسؤول على المستوى الوزاري من وزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية في كوريا الشمالية يوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة أنباء تاس.



ونقل عن السيناتور قوله إنهم ناقشوا خلال الاجتماع مشروعات التعاون الاقتصادي التي يمكن المضي فيها دون انتهاك العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، مثل بناء جسر يربط بين البلدين عبر نهر تومين على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.



وقالوا إنهم ناقشوا أيضا التعاون المحتمل بين كوريا الشمالية والحكومات الإقليمية الروسية.



ووصل الوفد الروسي إلى كوريا الشمالية السبت الماضي في زيارة تستمر 6 أيام للاحتفال بالذكرى السبعين لاتفاقية موقعة بين البلدين حول التعاون الاقتصادي والثقافي.