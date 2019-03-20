سول: مكتب الاتصالات بين الكوريتين يعمل بصورة طبيعية

ذكرت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أن مكتب الاتصالات المشترك بين الكوريتين يعمل بصورة طبيعية.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية للأنباء، أن المتحدث باسم الوزارة بيك تيه-هيون قال في بيان دوري صادر اليوم إن موظفي مكتب الاتصالات عن الكوريتين يعملون بصورة طبيعية وبصورة منتظمة.



وشرح أن نظام الاتصالات الدائم عبر الاجتماع الاستشاري بين ممثلي الجانبين واجتماع العمل حول ادارة المكتب يجري بصورة عادية بدون مشكلة.



وكانت تقارير إخبارية أثارت شكوك في وجود مشكلة في ادارة المكتب لعدم انعقاد اجتماع مديري مكتب الاتصالات عن الجانبين للأسبوع الثالث بعد أن كان يعقد في كل يوم جمعة، وغياب القائم بأعمال مدير المكتب عن الجانب الشمالي، وفق الوكالة.