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الأربعاء 20/مارس/2019 - 05:46 ص

رئيس الاستخبارات الأمريكية فى سول لمناقشة وتقييم كوريا الشمالية

رئيس الاستخبارات
عبير سليم
dostor.org/2559015

قال مصدر حكومي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الاستخبارات الأمريكية دان كوتس، موجود في سول في زيارة ينظر إليها على أنها تهدف إلى تبادل المعلومات وتقييم كوريا الشمالية في أعقاب انهيار قمة الشهر الماضي بين البلدين، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء الكورية.

والتقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج -أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي بفيتنام في أواخر فبراير، لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق لأنهما اختلفا بشأن نطاق خطوات نزع السلاح النووي من بيونغ يانغ والتنازلات المتبادلة، بما في ذلك تخفيف العقوبات من واشنطن.


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