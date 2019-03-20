الجيش الروسى يتسلم بزة عسكرية من الجيل الثالث بحلول عام 2025

صرح ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية بأن بزة "راتنيك" لجندي المستقبل من الجيل الثالث، تتزود بروبوتات ودرونات صغيرة وخوذة تفاعلية وهيكل خارجي نشيط.



ونقلت شبكة روسيا اليوم، اليوم الأربعاء، عن صحيفة روسيسكايا جازيتا الروسية، عن الناطق قوله، «إن عناصر من تلك البزة باتت تستخدم حاليا في بزة جنود الجيش الروسي. أما طقمها الكامل فيسلم إلى القوات المسلحة الروسية بحلول عام 2025».



يذكر أنه كشف عن نموذج من بزة "جندي المستقبل" من الجيل الثالث في منتدى "الجيش-2018" في ضواحي موسكو.