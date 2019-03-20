28 دولة إفريقية فى مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم

أكدت 28 دولة أفريقية مشاركتها في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تقيمها وزارة الأوقاف بأكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المربين بالسادس من أكتوبر السبت القادم بإذن الله تعالى، وتأتي هذه المشاركة الأفريقية الكبيرة لأول مرة في تاريخ المسابقة العالمية للقرآن الكريم في ظل عودة مصر إلى عمقها الأفريقي ورئاستها للاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بما أعطى للعلاقات المصرية الأفريقية قوة كبيرة.



والدول الأفريقية التي أكدت مشاركتها في مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم هى: السودان، غانا، النيجر، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، موريتانيا، تونس، الجزائر، غنيا بيساو، مالي، توجو، الكاميرون، كينيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، مدغشقر، بنين، تشاد، جيبوتي، رواندا، الصومال، جزر القمر، أنجولا، موريشيوس، أفريقيا الوسطى، أوغندا، غينيا كوناكري.