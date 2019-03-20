الأوقاف: الزوايا يتم إزالتها للصالح العام

أكدت وزارة الأوقاف المصرية أن الزوايا التي يتم إزالتها للصالح العام، كضرورة توسعة طريق أو نحوه، أو كونها تحجب الرؤية في بعض مسارات السكة الحديد مما بني بدون أي رخص أو تصاريح، وسيتم بناء مسجد جامع عوضا عنها.



وتقوم وزارة الأوقاف المصرية بأكبر حركة إعمار للمساجد في تاريخ مصر، إحلالا وتجديدا وصيانة وفرشا.



وأضافت الوزارة أن عملها القائم في إحلال وتجديد وصيانة المساجد وصل إلى نحو 600 مسجد في وقت واحد، وسنعلن خلال أيام بالأسماء عن الإشهار العام والمحلي لإحلال وتجديد بناء 100 مسجد أخرى، فضلا عن الجهود الذاتية التى تدعمها الوزارة بقوة وتيسر إجراءاتها أمام أهل الفضل المحبين لعمارة المساجد.