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حوادث
الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:13 ص

ضبط عاطل بحوزته 8 طرب حشيش بكمين ترعة الإسماعيلية

ضبط عاطل بحوزته 8
عمرو المزيدي
dostor.org/2559011

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على عاطل بحوزته كمية من جوهر الحشيش تزن حوالي 2 كيلو جرام، حال استقلاله سيارة بكمين «ترعة الإسماعيلية» بمنطقة مثلث الرعب.

كانت معلومات وردت للواء هشام سليمان مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة بقيام «كرم. ع.ح» 60 سنة عاطل بالاتجار في المواد المخدرة.

وحال استقلال المتهم السياره رقم «آ. ل. ر 9724»، تمكن النقيب أحمد جلال، الضابط بفرع البحث الجنائي بالخانكة من القبض على المتهم بحوزته 8 طرب من جوهر الحشيش المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي.

تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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