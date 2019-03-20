ضبط 1209 مخالفات مرورية متنوعة بالغربية

نظمت الإدارة العامة للمرور، بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد ماجد ناشد، أمس الثلاثاء، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، نتج عنها تحرير وضبط 1209 مخالفات مرورية متنوعة، وكذا تحصيل 55 ألفا و300 جنيه غرامات فورية.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير الأمن، إخطارًا من العميد ماجد ناشد، مدير إدارة مرور الغربية، بشن حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، تخللها تحرير وضبط 1209 مخالفات متنوعة شملت: "السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة".



وضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص، وتحصيل 55 ألفا و300 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إخطار النيابات المختصة بذلك.